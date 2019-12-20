Bilet paralarını sirkat eden biletçi teminata bağlandı

Gazimağusa’ da bir otobüs şirketinde biletçi olarak çalışmakta olan Dörtyol sakini Mesut Ünal (E-49), 12-17 Aralık tarihleri arasında otobüs yolcularına kesmiş olduğu 118 bilete karşılık tahsil ettiği 1452 TL parayı işyeri muhasebesine teslim etmeyip sirkat etmesi nedeniyle şikâyet üzerine 17.12.19 tarihinde tutuklanmış ve 18.2.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 20.12.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktarmak suretiyle anımsatmada bulundu. Özdesoy şahadetinde zanlının Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otobüs şirketinde biletçi olarak görev yapmakta olduğu bir esnada, 12-17 Aralık 2019 tarihleri arasında otobüste seyahat eden yolculara farklı meblağlarda 118 adet makbuz kestiğini ve karşılığında 1452 TL para tahsil ettiğini belirtti.

Zanlının tahsil etmiş olduğu parayı işyerinin muhasebesine yatırması gerekirken sirkat ettiğine vurgu yapan Özdesoy şirket yetkilisinin şikâyeti üzerine zanlının 17.12.19 tarihinde Dörtyol’ daki evinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve itiraf niyetinde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Zanlının sirkat etmiş olduğu meblağı şirkete iade ettiğini belirten Özdesoy şirket yetkilisinin de şikâyetini geri çektiğini söyledi,

Zanlıya işlemiş olduğu suçla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini aktaran Özdesoy zanlının kabul ederim yönünde cevap verdiğini belirterek KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 40000 TL tutarındaki şahsi kefalet senedi karşılığında serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)