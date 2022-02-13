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Bıçaklı kavga: 2 yaralı

13 Şubat 2022 Pazar 12:41
Bıçaklı kavga: 2 yaralı

12.02.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren Atıcılık Poligonu Lokali avlusu içerisinde, aralarında çıkan tartışma sonucu H.Ç.(E-23) ve A.S.(E-30) bir taraf olup,    M.K.(E-24), E.P.(E-20), H.K.(E-19) ve E.D.(E-44) diğer bir taraf olup bir birlerinin vücutlarına gelişi güzel vurarak kavga ettikleri sırada, H.Ç. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gelişigüzel sallayıp E.P.’yin belinden, E.D.’yi ise karnından hafif şekilde yaralamıştır. E.P. ve E.D. kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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