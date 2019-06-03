Bıçaklama zanlısı tutuksuz yargılanacak

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Nezaket Küpe, zanlının 26 Mayıs2019 tarihinde 01.50’de ikametgahı içerisinde Onur Emre Diker’i parasını aldığı gerekçesiyle bıçağı sol dizine sokup, yaraladığını belirtti. Küpe, zanlının polise gelip, teslim olduğunu söyleyerek, sırt çantasında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Küpe, zanlının ikametgahının arandığını ancak konu bıçağın bulunmadığını söyledi. Müştekinin yarasının vahim zarar suçu kapsamına girdiğini belirten Küpe, suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca zanlının KKTC vatandaşı olmasına rağmen ülkeye başkasına ait kimlikle giriş yaptığının tespit edildiğini bu yöndede aleyhine dava getirildiğini, olayda kullanılan suç aletinin halen daha bulunamadığını, müştekinin ana kas adalesinin kesildiğinin tespit edildiğini ve olayın yaralamadan vahim zarar suçuna dönüştüğünü söyleyerek bu safada soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.