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Bıçaklama zanlısı tutuksuz yargılanacak

Bıçaklama zanlısı tutuksuz yargılanacak

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:03
Bıçaklama zanlısı tutuksuz yargılanacak

Bıçaklama zanlısı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da, tartıştığı Onur Emre Diker’i tasarrufunda bulunan bıçak ile dizinden yaralayan ve tasarrufunda yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu da bulunan zanlı  28 yaşındaki Ahmet Gömülü bugün yeniden teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Nezaket Küpe, zanlının 26 Mayıs2019 tarihinde 01.50’de ikametgahı içerisinde Onur Emre Diker’i parasını aldığı gerekçesiyle bıçağı sol dizine sokup, yaraladığını belirtti. Küpe, zanlının polise gelip, teslim olduğunu söyleyerek, sırt çantasında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Küpe, zanlının ikametgahının arandığını ancak konu bıçağın bulunmadığını söyledi. Müştekinin yarasının vahim zarar suçu kapsamına girdiğini belirten Küpe, suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca zanlının KKTC vatandaşı olmasına rağmen ülkeye başkasına ait kimlikle giriş yaptığının tespit edildiğini bu yöndede aleyhine dava getirildiğini, olayda kullanılan suç aletinin halen daha bulunamadığını, müştekinin ana kas adalesinin kesildiğinin tespit edildiğini ve olayın yaralamadan vahim zarar suçuna dönüştüğünü söyleyerek bu safada soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması,haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmasına, 30 Bin TL nakit temiant yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç ayrıca kefalet şartlarının yerine gelmemesi durumunda 3 ayı aşmamak sureti ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Onur Emre DİKERBıçaklamaAhmet Gömülü
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