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Bıçakla yaralamadan tutuksuz yargılanacak!

Annesine sövdüğü gerekçesi ile bir şahsı bıçakla yaralayan zanlı Kerim Muhammed Yeşilkayagil bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Eylül 2022 Cuma 17:46
Bıçakla yaralamadan tutuksuz yargılanacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Annesine sövdüğü gerekçesi ile bir şahsı bıçakla yaralayan zanlı Kerim Muhammed Yeşilkayagil bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Kerim Muhammed Yeşilkayagil’in yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma sarhoşluk" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 19.09.2022 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Abdiçavuş Sokak üzerinde nefesinde 63 mlgr alkol tesiri altında olduğu sırada annesine sövdüğü gerekçesi ile aynı yerde sakin Derviş Aksoy’un (E-21) sol bacağına elinde kanunsuz olarak taşıdığı toplam uzunluğu 24 cm ağız uzunluğu 12 cm olan tahta saplı bıçağı diz üzerine ve üst bacak kısmına 2 kez sokup 3 cm kesi, arka üst bacak kısmına sokup 2 adet 2cm kesi, sol kalça kısmına sokup 3 cm lik kesi, göbek kısmında sokup 1 cm kesi oluşmasına sebep olup, adı edileni ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinden kaçıp bahse konu bıçağı Girne caddesi üzerinde faaliyet gösteren simit dünyası isimli iş yerinin yan kısmına attığını anlattı. Polis, bıçağın aynı gün atılmış olduğu yerde bulunup emare alındığını belirtip, aynı gün zanlı tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 25 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 200 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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