Bıçakla ağır yaralama zanlısının tutukluluk süresi 3 gün uzatıldı

20.1.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa’ da aralarında çıkan tartışma sonucu arkadaşı Mohamed Altarhouni’ yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına sebep olan Libya uyruklu Fares Alibani polis tarafından tutuklanmış ve 22.1.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 24.1.20 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memurunun zanlı aleyhine tutukluluk süresinin uzatılması için yaptığı talebi değerlendiren yargıç, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Çebi şahadetinde, 20.1.20 tarihinde saat 0200 raddelerinde, önceden husumet içerisinde bulunduğu şikâyetçi Mohamed Altarhouni’yı aralarında çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sol göğüs kafesi, sol ayak baldırı ile sağ kalçasından bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaraladığını belirtti.

Zanlının 21.1.20 akşamı Lefkoşa’ da saklandığı evde tespit edilerek tutuklandığına değinen Çebi, olayda kullanılan emare bıçağın henüz tespit edilemediğini belirtti. Şikâyetçinin sol akciğerinde yırtık oluştuğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığına değinen Çebi, zanlının 23.1.20 tarihinde hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Temin edilen tutukluluk süresi içerisindeki tahkikat ile ilgili bilgi de veren Çebi, olayda kullanılan bıçağın henüz bulunup emare olarak alınamadığına değinen Çebi, incelenen kamera kayıtlarında bazı tanıkların olduğunun tespit edildiğini dile getirdikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Tahkikat memurunun 8 gün talebi iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar tarafından 3 gün olarak sınırlandırıldı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)