banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.249
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7660
EURO
6.5530
Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi kesinleşti
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
YİNE KAZA!
Tomak tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis'ten kaçak et operasyonu...
3 TON KAÇAK ET

Bıçakla ağır yaralama zanlısının tutukluluk süresi 3 gün uzatıldı

Bıçakla ağır yaralama zanlısının tutukluluk süresi 3 gün uzatıldı

24 Ocak 2020 Cuma 16:16
Bıçakla ağır yaralama zanlısının tutukluluk süresi 3 gün uzatıldı

20.1.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa’ da aralarında çıkan tartışma sonucu arkadaşı Mohamed Altarhouni’ yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına sebep olan Libya uyruklu Fares Alibani polis tarafından tutuklanmış ve 22.1.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 24.1.20 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.  Tahkikat memurunun zanlı aleyhine tutukluluk süresinin uzatılması için yaptığı talebi değerlendiren yargıç, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Çebi şahadetinde, 20.1.20 tarihinde saat 0200 raddelerinde, önceden husumet içerisinde bulunduğu şikâyetçi Mohamed Altarhouni’yı aralarında çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sol göğüs kafesi, sol ayak baldırı ile sağ kalçasından bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaraladığını belirtti.

banner317
Zanlının 21.1.20 akşamı Lefkoşa’ da saklandığı evde tespit edilerek tutuklandığına değinen Çebi, olayda kullanılan emare bıçağın henüz tespit edilemediğini belirtti. Şikâyetçinin sol akciğerinde yırtık oluştuğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığına değinen Çebi, zanlının 23.1.20 tarihinde hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Temin edilen tutukluluk süresi içerisindeki tahkikat ile ilgili bilgi de veren Çebi, olayda kullanılan bıçağın henüz bulunup emare olarak alınamadığına değinen Çebi, incelenen kamera kayıtlarında bazı tanıkların olduğunun tespit edildiğini dile getirdikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Tahkikat memurunun 8 gün talebi iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar tarafından 3 gün olarak sınırlandırıldı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Mohamed ALTARHOUNIFares AlibaniBıçaklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esrar sattı çıkış yapmak isterken tutuklandı
Esrar sattı çıkış yapmak isterken tutuklandı
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün ek tutukluluk
Ercan'dan çıkamadı
Ercan'dan çıkamadı
Ballı tutuksuz yargılanacak
Ballı tutuksuz yargılanacak
GKRY vatandaşını döven 3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
GKRY vatandaşını döven 3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Özgürgün'ün duruşması 30 Ocak’ta
Özgürgün'ün duruşması 30 Ocak’ta
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
Ercan'dan çıkamadılar
Ercan'dan çıkamadılar
Girne'de uyuşturucu: 2 tutuklu
Girne'de uyuşturucu: 2 tutuklu
Uyuşturucu zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Uyuşturucu zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim