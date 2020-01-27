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Bıçakla ağır yaralama zanlısı teminatla serbest kaldı

Bıçakla ağır yaralama zanlısı teminatla serbest kaldı

27 Ocak 2020 Pazartesi 19:08
Bıçakla ağır yaralama zanlısı teminatla serbest kaldı

20.1.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Gazimağusa’ da aralarında çıkan tartışma sonucu arkadaşı Mohamed Altarhouni’yi 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına sebep olan Libya uyruklu Fares Alibani polis tarafından tutuklanmış ve 22.1.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün, 24.1.20 tarihinde ise 3 gün olmak üzere toplam 5 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 27.1.20 tarihinde Ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Çebi şahadetinde, 20.1.20 tarihinde saat 02.00 raddelerinde, önceden husumet içerisinde bulunduğu şikâyetçi Mohamed Altarhouni yı aralarında çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile sol göğüs kafesi, sol ayak baldırı ile sağ kalçasından bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaraladığını belirtti.

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Zanlının 21.1.20 akşamı Lefkoşa’ da saklandığı evde tespit edilerek tutuklandığına değinen Çebi, olayda kullanılan emare bıçağın henüz tespit edilemediğini belirtti. Şikâyetçinin sol akciğerinde yırtık oluştuğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığına değinen Çebi, zanlının 23.1.20 tarihinde hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Şikâyetçi M.A nın kendisini telefonla aradığını ve zanlı aleyhine yaptığı şikâyeti geri çekmek arzusunda olmasına rağmen henüz polise gelip ek ifade vermediğine değinen Çebi, zanlının da olayı hatırlamadığını beyan ederek bu konuda herhangi bir ifade vermediğini belirtti.

KKTC de öğrenim görmekte olan zanlının bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmadığını belirten Çebi, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 20000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Mohamed ALTARHOUNIFares AlibaniBıçakYaralı
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