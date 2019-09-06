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Bıçak ile korkutmaya çalıştı, tutuklandı

Bıçak ile korkutmaya çalıştı, tutuklandı

06 Eylül 2019 Cuma 14:26
Bıçak ile korkutmaya çalıştı, tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir Cafe’den eve gitmek istemeyen oğlunu bıçakla tehdit eden baba zanlı Abdurrahman Akkuş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, Zanlı Abdurrahman Akkuş’un Korkutmak Maksadı ile Kanunsuz Silah Taşıma, Kanunsuz Çakı Taşıma, Tecavüzkâr Alet Taşıma, suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 05.09.2019 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Akif caddesi üzerine faaliyet gösteren işletmeciliğini Lefkoşa' da sakin Esin Esmen’in yapmış olduğu Pasccuci isimli işyerinin umumi bir yeri olan bahçe kısmına oğlunu alıp eve götürmek istediği gerekçesi ile tasarrufundan bulundurduğu toplam 16 cm ağız uzunluğu 7.5 cm olan sap kısmı olan çakı ile konu bahçeye sağ elinde tutarak girmek suretiyle Korkutmak Maksadı ile Kanunsuz Silah Taşıma, Kanunsuz Çakı Taşıma, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarını işlediğini anlattı. Zanlının KKTC ve TC vatandaşı olduğunu belirten Polis, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman AkkuşBıçak
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