Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
New York’ta neler oluyor?
New York’ta neler oluyor?
Başınızın çaresine bakın!
Başınızın çaresine bakın!
Mutlu musun statiko?
Mutlu musun statiko?
İktidar hırsı bir hastalıktır
İktidar hırsı bir hastalıktır
banner376

Beyköy'de trafik kazası!

Araç sürücüsü ağır yaralandı..

25 Ocak 2021 Pazartesi 12:07
Beyköy'de trafik kazası!
banner337
banner351

24.01.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Beyköy’de Şht. Turgut Onbaşı Sokak üzerinde, Ahmet CONKBAYIR (E-70), yönetimindeki KT 910 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına ardından da bir ikametgahın garaj kısmındaki beton duvara ve demir kapısına çarpmıştır.

banner341
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Beyköy Trafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanunsuz av!
Kanunsuz av!
Girne'de ani ölüm!
Girne'de ani ölüm!
10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Girne'de bir evde tüp patladı!
Girne'de bir evde tüp patladı!
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu
Biri 9 diğeri 18 ay hapis cezası aldı
Biri 9 diğeri 18 ay hapis cezası aldı
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
20 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
20 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Cinsel istismar zanlısı tutuksuz yargılanacak
Cinsel istismar zanlısı tutuksuz yargılanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim