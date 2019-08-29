Beyaz, 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Import and Export LTD işyerinde çalışmakta olan zanlı Arzu Beyaz’ın söz konu şirkete ait 7 adet çek yaprağını çalıp sahteledikleri iddiası ile başlatılan soruşturmada bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı ve tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Zanlı Arzu Beyaz, konu olayla ilgili tutuklu bulunan zanlı Arun Acumsal ile Pazartesi günü yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde Lefkoşa ‘da sakin Arun Acumsal ve Arzu Beyaz’ın müstahdemi olduğu Lefkoşa‘da sakin Tekin Birinci’nin direktörü ve sahibi olduğu Convergence Import and Export LTD adına ıstar edilmiş Asbank kaşideli 4 adet boş çek yaprağı ve Garanti bankası kaşideli 3 adet boş çek yaprağını sirkat edip 4 adet çek yaprağını Arun Acumsal adına yazıp sahteleyip tedavüle sürerek toplam 364 bin TL değerindeki çek yapraklarını Arzu Beyaz adına düzenleyip sahteledikten sonra tedavüle sürüp sahtekârlıkla temin ettiklerini söyledi.

Polis, zanlı Arzu Beyaz’ın ikametgahında arama yapıldığını ve şirkete ait banka dökümleri, iskonto çek dökümleri bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini ve mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın ciddi olduğunu belirterek, , Beyaz’ın 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturma maksatlı zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.