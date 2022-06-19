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Beyarmudu din görevlisi araçtan sirkat suçlamasıyla tutuklandı

19 Haziran 2022 Pazar 16:04
Beyarmudu din görevlisi araçtan sirkat suçlamasıyla tutuklandı

(19-06-2022...MHA) Uzun zamandan beri Beyarmudu camisinde din görevlisi olarak görev ifa eden Beyarmudu sakini D.G (E-42) son 1 yıl içerisinde U.T isimli şahsa ait araç içerisinden muhtelif zamanlarda 150 bin T.L ve 800 stg sirkat ettiği iddiasıyla 18.06.22 tarihinde ikametgahında ve aracında yapılan aramada tasarrufunda 111,230 T.L nakit para bulunarak emare alındıktan sonra tutuklandı.

Zanlı bugün 19.06.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “araç içerisinden sirkat” suçlamasıyla nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek üzere Dörtyol karakolunda görevli polis memuru Davut Gök’ü tanık kürsüsüne çağırdı.

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Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, 18.06.22 tarihinde Dörtyol karakoluna gelen Lefkoşa sakini müşteki U.T ’nin verdiği bilgide, son bir yıl içerisinde aracından toplam 150 bin T.L ve 800 Stg nakit paranın  çalındığını, sirkat edilen paranın 800 Stg ve 27,650 T.L paranın son 1 ay içerisinde sirkat edildiğini, 18.06.22 tarihinde aracının arka koltuğunda bir çanta içerisinde muhafaza ettiği ve önceden seri numaralarını aldığı 100 lük banknotlardan oluşan 40,100 T.L nakit paranın içerisinden seri numaraları alınmış 2,000 T.L nin sirkat edildiği ve ayni gün aracını zanlı tarafından kullanması nedeniyle zanlının sirkat etmiş olabileceğine dair şikayette bulunması üzerine tahkikata başlandığını söyledi.

Zanlının ayni gün tespit edilerek ikametgahında, işyerinde ve aracında mahkeme emriyle bir arama gerçekleştirildiğini belirten tanık polis, zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada seri numaraları önceden alınmış 2,000 T.L nakit para ve muhtelif seri numaralı 17,800 T.L ile aracında yapılan aramada bulunan 91,430 T.L nakit para dahil olmak üzere toplam 111,230 T.L paranın emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, alınması gereken ifadeler yanında incelenmesi gereken kamera görüntülerinin de bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Yargıcın izin vermesiyle konuşan zanlı iddiaları kabul etmediğini belirterek 2,000 T.L nakit parayı ihtiyacı nedeniyle kendisinin aldığını ve arkadaşı olan müştekiye söylemeye fırsat bulmadan olayın polise intikal ettiğini, tasarrufunda bulunan paranın ise kendisine ait olduğunu, döviz almak için bankadan çektiğini ve kur yükselmesi nedeniyle alamadığını, bu nedenle aracında muhafaza ettiği beyanda bulundu. 

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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