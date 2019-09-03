Bet ofisten para çalan 2 kişiden biri teminata bağlandı diğeri cezaevine gönderildi

Şikâyet üzerine kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklanan zanlılar 29.8.19 tarihinde “ bina açma ve sirkat” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 er gün, 1.09.19 tarihinde ise ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 03.9.19 tarihinde teminat maksatları bakımından yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Tahkikatı yürüten polis mensubu yemin altında verdiği şehadette, zanlı 1 Gözde Yücel’in önceden bahse konu iş yerinde çalışmakta olduğunu, 3 hafta önce işten ayrıldığını ancak işyerinin ana giriş kapısının anahtarını iade etmediğini anımsattı. 28.8.19 tarihinde zanlı 1 Gözde Yücel, arkadaşı olan zanlı 2 Bahar Yılmaz ile anlaşarak bahse konu iş yerinin ana giriş kapısını tasarrufundaki anahtar ile açarak binaya giriş sağladıklarını belirten tahkikat memuru kasa içerisinde bulunan 19.820 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra oradan ayrıldıklarını aktardı.

Kamera kayıtları zanlıları ele verdi

Yapılan şikâyet üzerine ayni gün incelenen kamera kayıtlarından zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını kaydeden tahkikat memuru, zanlıların suçu birlikte işlediklerine dair gönüllü ifade verdiklerini belirterek çalmış oldukları paradan geriye kalan 17.870 TL nin emare alındığını aktardı.

Tahkikatını tamamladığını kaydeden polis mensubu zanlıların davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlı 1 Gözde Yücel’in KKTC haricine çıkışını men ederek seyahat belgelerinin polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı 3 kefilin 50000’er TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. KKTC de turist statüsü altında bulunan zanlı 2 Bahar Yılmaz’ın de her ne şekilde olursa olsun 1 ay süreyi aşmamak kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)