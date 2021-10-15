Beş Suriyelinin avrupa hayali Ahna’da son buldu

( 15/10/2021 MHA……) Türkiye’den bir sandalcıya kişi başı 4000 dolar para ödeyerek Avrupa hayali ile yola çıkan 6 Suriyeliden beşinin bu hayali KKTC, de son buldu. 6 kişi olarak yola çıkan Suriye uyruklu mülteciler KKTC’nin Tatlısu sahiline bırakıldıktan sonra bir araç ile Ahna yakınlarına bırakıldılar, Güneye geçecekleri sırada şüpheli hareketlerinden dolayı polis tarafından fark edilip 5’i tutuklanırken içlerinden 15 yaşındaki genç kayıplara karıştı. Abisi ile Avrupa hayali kuran kardeşlerden abisi polis tarafından tutuklanırken 15 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk KKTC’de kayıplara karıştı.

Tutuklanan 5 Suriyeli mülteci Gazimağusa Devlet Hasta hanesine getirilerek orada PCR testlerinin yapılmasının ardından Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da bulunan pandemi yurduna yerleştirildiler, 15 gün orada kaldıktan sonra Suriyeli mülteciler daha sonra geldikleri yer olan Türkiye, ye geri gönderilecekler.

15 yaşındaki kayıp Suriyeli mülteci çocuk ise polis tarafından her yerde aranıyor.(MHA)