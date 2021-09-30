banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aklımız fikrimiz kurultayda…
Aklımız fikrimiz kurultayda…
Tatar, siyasi partilerle biraraya geliyor
Tatar siyasileri bilgilendirecek
Yerel yönetimler ve Muhaceret Dairesi’nde 2 personel pozitif
Muhaceret'te kısmi kapanma!
TC vatandaşlarının dikkatine!
TC vatandaşlarının dikkatine!
banner376

Berzan Güneş tutuksuz yargılanacak!

Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama ve ciddi darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Berzan Güneş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Eylül 2021 Perşembe 13:34
Berzan Güneş tutuksuz yargılanacak!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Berzan Güneş’in Yaralama, Ciddi Darp suçları ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  zanlı 29.09.2021 tarihinde saat 01:30 raddelerinde Lefkoşa'daki ikametgahı içerisinde kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile ayni yerde sakin sevgilisi D.B.Y.'nin sağ kolunun dirsek kısmına cam bardakla vurmak suretiyle kesip yaraladıktan sonra vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, müşteki LDH Acil serviste doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğin, kollarında, el bileklerinde ekimoz ile sağ dirseğinde 3 cmlik kesi olduğunu belirtti. Polis, ayni gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandığını ve ayni gün olay yerinin ziyaret edilerek kırık cam parçalarının tespit edilerek emare maksatlı olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ve mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının davalarının sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Berzan GüneşDarp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berk Bingöl tutuksuz yargılanacak
Berk Bingöl tutuksuz yargılanacak
Barış Polat tutuklu yargılanacak
Barış Polat tutuklu yargılanacak
Sertaç Özcü tutuksuz yargılanacak
Sertaç Özcü tutuksuz yargılanacak
Suriye uyruklu 4 mülteci yakalandı
Suriye uyruklu 4 mülteci yakalandı
Ucuz araba hayali cebindeki paradan etti!
Ucuz araba hayali cebindeki paradan etti!
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Güzelyurt – Lefke yolundaki ölümlü kazanın zanlısı tutuklu yargılanacak
Güzelyurt – Lefke yolundaki ölümlü kazanın zanlısı tutuklu yargılanacak
Tehditler savuran Bayandursun cezaevinde bekleyecek
Tehditler savuran Bayandursun cezaevinde bekleyecek
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yaptılar iddiası
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yaptılar iddiası
İzinsiz ikamet ve kasti hasardan tutuklanan 2 kişinin tutukluluk süresi uzadı
İzinsiz ikamet ve kasti hasardan tutuklanan 2 kişinin tutukluluk süresi uzadı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim