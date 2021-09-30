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Berk Bingöl tutuksuz yargılanacak

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı Berk Bingöl teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Eylül 2021 Perşembe 13:39
Berk Bingöl tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Berk Bingöl’ün Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı Berk Bingöl’ün, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti.

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Polis Berk Bingöl’ün  28.09.2021 tarihinde saat 23:30'da Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak isterken tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.


Polis, mesele ile ilgili zanlının etki edeceği soruşturmanın tamamlandığını ve aktif üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Berk BingölSahte Adapass
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