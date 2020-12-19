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Berat Küçük'e 3 gün tutukluluk

18.12.20 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da babasını dövdüğü gerekçesiyle çalışmakta olduğu lokale giderek demir sandalye fırlatmak süratiyle A.K’nin kafasında 5 santimlik kesik oluşmasına neden olan Berat Küçük şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:07
Berat Küçük'e 3 gün tutukluluk
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Zanlı 19.12.20 tarihinde yaralama, ciddi darp ve tecavüzkâr alet taşıma suçlamasıyla Gazimağusa’da yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şubede görev ifa eden PM Oğuzhan Abat’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Abat yemin altında verdiği şahadetinde, 18.12.20 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da Demokrat Parti binasına giden zanlının, babası M.K’yi darp ettiği iddiasıyla orada bulunan demir ayaklı bir sandalyeyi kanunsuz olarak tasarrufuna geçirdikten sonra lokal işletmeciliği yapan A.K’ye fırlatmak suretiyle kafasında 5 santimlik bir kesiğin oluşmasına ve yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

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Yaralanan A.K’nin Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldığı ve tedavisini müteakip aynı bölümde müşahede altına alındığını belirten PM Abat, şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine dikkat çeken PM Abat, meselenin yeni olduğunu, alınacak ifadeler yanında zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ve parti binasında bulunan kameraların inceleneceğine değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Savunma avukatının zanlının babası M.K’nin müşteki tarafından darp dildiği iddiasıyla tahkikat yapılıp yapılmadığı konusunda sorduğu soruya, PM Abat, işlem başlatıldığı yönünde cevap verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen, polisin tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Berat Küçük
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