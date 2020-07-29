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Benzeri 56 sabıkası olan şahıs gazetecilere “dünyayı mı yedim “ dedi

29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:22
Benzeri 56 sabıkası olan şahıs gazetecilere “dünyayı mı yedim “ dedi
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56’ sı benzeri olmak üzere 65 sabıkası bulunan ve uslanmayıp suç işlemeye devam eden Erdi Kayalıoğlu 21.7.20 tarihinde Gazimağusa küçük sanayi bölgesinde kendisinin sivil trafik polisi olduğunu söyleyerek B.Ç isimli şahıstan sahtekârlıkla 100 TL para almasıyla ilgili olarak şikâyet üzerine 28.7.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 29.7.20 tarihinde sahtekârlıkla eşya temini ve telefonda taciz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı. Teminatı ödeyemeyen zanlı ödeyinceye değin ve her hâlükârda bir ayı geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderildi. Bu günkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mehmet Emin Doğan olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Doğan şahadetinde, zanlının 21.7.20 tarihinde Gazimağusa’da küçük sanayi bölgesinde ilk kez karşılaştığı ve hiç tanımadığı B.Ç isimli şahsın yanına giderek, “ben trafikteyim, şu an sivilim “ demek suretiyle kendisinin polis olduğunu kastederek B.Ç’ den kasten ve kanunsuz olarak 100 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Zanlının 22.7.20 tarihinde müştekinin kendisini polise şikâyet edeceği gerekçesiyle kullanımındaki cep telefonundan müştekiyi arayarak, “seni gördüğüm yerde döveceğim, geberteceğim, cehenneme kadar yolun var” demek suretiyle telefonda taciz ettiğine dikkat çeken Doğan, Ekor isimli iş yeri kameralarından tespit edilen zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini söyledi.

28.7.20 tarihinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten Doğan, yapılan tahkikatta, 23.7.20 tarihinde zanlının müştekiden almış olduğu 100 TL’ yi iade ettiği, müştekinin de bu yöndeki şikâyetini geri aldığını söyledi.

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Zanlıya, polis memuru olmamasına rağmen kendisini polis olarak tanıtarak sahtekârlıkla eşya temin etme suçlarından yazılı dava tebliğ edildiğine değinen polis memuru Doğan zanlının cevaben “ parayı geri verdim” dediğini belirtti. Telefonda taciz suçlaması ile ilgi dava tebliğine ise zanlının “kabul ederim, özür dilerim” dediğine vurgu yaptı.

KKTC vatandaşı olan zanlının 56’sı benzer olmak üzere 65 adet sabıkası olduğuna dikkat çeken polis memuru Doğan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıcın söz hakkı vermesi üzerine konuşan zanlı, “futbolcuyum, ihtiyacım vardı 100 TL aldım ve sonra geri verdim. Durumum çok iyi değil düzeltmeye çalışıyorum ailemle kalıyorum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 50000TL’ lık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Şartların yerine gelmemesi halinde ise bir ayı aşmayan bir süre merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde de ayrıca emir verdi.

Şartları yerine getiremeyen zanlı yerine getirinceye değin ve her hâlükârda bir ayı aşmayan bir süre merkezi cezaevine gönderildi.

Mahkeme dışında gazetecilerle karşılaşan zanlı, onlara hitaben “dünyayı mı yedim” diyerek sitemlerini dile getirmesi hayret uyandırdı. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Erdi Kayalıoğlu
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