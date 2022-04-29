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Belindeki silahı düşürmüştü, cezaevine gönderildi

Girne’de trafik kazası esnasında belindeki silahı olay yerinde düşüren Tuncer Şahin bugün mahkemeye çıkarıldı.

29 Nisan 2022 Cuma 19:27
Belindeki silahı düşürmüştü, cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de trafik kazası esnasında belindeki silahı olay yerinde düşüren Tuncer Şahin bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fatoş Savaşır olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, Cumhur Doğruyol (E-58) isimli sürücünün 23 Nisan 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen Tuncay Şahin’e yönetimindeki SR 008 plakalı salon araç ile çarptığını söyledi. Polis, kazada hafif yaralanan Şahin’in bu esnada belindeki 9 mm çapındaki glock marka silahı düşürdüğünü, olay yerinden kaçtığını söyledi. Polis, çevre güvenlik kameralarının incelenmesi ve tanık ifadelerinin ardından zanlının kalmakta olduğu otelde tespit edilerek, gözaltına alındığını söyledi. Polis, silah ve mermilerin olay yerinde bulunarak emare alındığını ve balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, olay yerinde kaçmasının nedeninin kaza nedeniyle yaşadığı şok olduğunu, belindeki silahı otele gittikten sonra düşürdüğünü fark ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının kendisine çarpan sürücüden şikayetçi olduğunu da belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini silahla ilgili balistik sonucun beklendiğini kaydeden polis, ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, geçmişte sabıkaları olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemeye zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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