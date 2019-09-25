Bektaş, 4 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hanedan Gece Kulübü’nde çalışan ve işyerine ait 293 bin 500 TL’yi çalmakla suçlu bulunan Ünal Bektaş, 4 ay hapis cezası aldı. Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği suçun 7 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü belirtti. Sağer, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, konu suçun güvenin kötüye kullanıldığı bir suç olduğunu belirtti. Sağer, sanığın 293 bin 500 TL’yi 100 bin ABD dolarına çevirip, yurtdışına çıkış yaptığını ancak pişman olup, ertesi gün tüm parayı şikâyetçiye iade ettiğine değindi. Sağer, miktarın yüksek oluşunu ve ülkyi parayla terk etmesini, sanığın aleyhine, pişman olup parayı iade etmesini ise lehine değerlendirdiğini açıkladı. Sağer, sanığa 4 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.