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Beklenmeyen iki ölüm

Esentepe ve Gazimağusa iki kişi aniden hayatını kaybetti..

30 Ağustos 2020 Pazar 10:00
Beklenmeyen iki ölüm
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Dün saat 10:30 sıralarında Esentepe’de sakin Breda MC LOUGHIN(K-65) kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde ölü olarak bulunmuştur.

Dış muayenede darp cebir izine rastlanmayan Breda MC LOUGHIN’in  kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir.

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Soruşturma devam etmektedir.

Yüne dün saat 11:30 sıralarında Gazimağusa’da, Emmerentia Wozwı AWA (K-32) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 30.08.2020 10:35
Anahtar Kelimeler:
Ani ölüm
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