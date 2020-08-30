Beklenmeyen iki ölüm

Dün saat 10:30 sıralarında Esentepe’de sakin Breda MC LOUGHIN(K-65) kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde ölü olarak bulunmuştur.

Dış muayenede darp cebir izine rastlanmayan Breda MC LOUGHIN’in kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir.

Soruşturma devam etmektedir.

Yüne dün saat 11:30 sıralarında Gazimağusa’da, Emmerentia Wozwı AWA (K-32) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.