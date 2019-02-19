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Bekenova’nın durumu hala kritik

Bekenova’nın durumu hala kritik

19 Şubat 2019 Salı 11:28
Bekenova’nın durumu hala kritik

Bekenova’nın durumu hala kritik

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde yönetimindeki araç ile yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Shahlo Bekenova’ya çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebeb olan araç sürücüsü zanlı Merve Türksev bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İnanç Çoktan olayla ilgili bulguları aktardı. Çoktan, 15 Şubat tarihinde, saat 19.50 sıralarında, Lefkoşa'da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, 27 yaşındaki kadın zanlı Merve Türksev’in yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şefler Pastanesi önlerine geldiği zaman o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki kadın Shahlo Bekenova’ya çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Shahlo Bekenova’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve yapılan tetkiklerde kafatasında kırık ve beyin kanası geçirdiği tespitinin yapıldığını mahkemeye aktardı. Çoktan, müştekinin beynindeki kanamanın arttığını ve durumunun kritik olduğunu söyledi.

Zanlının gözlük takmadığı durumda yüzde 70 oranında görmediğini belirten Polis memuru Çoktan, bu hususta doktor raporu alındığını belirtti. Çoktan, kaza mahalline götürülen zanlının çarpma noktasına itiraz ettiğini söyledi. Çoktan, meselenin ciddi bir mesele olduğunu yaralının hayati tehlikesinin bulunduğunu ve vefat etmesi durumunda tahkikatın seyrinin değişeceğini belirterek, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturmanın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Shahlo BekenovaKazaMerve Türksev
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