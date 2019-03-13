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Bebek , 4 yıl hapis yatacak

Bebek , 4 yıl hapis yatacak

13 Mart 2019 Çarşamba 12:55
Bebek , 4 yıl hapis yatacak

Bebek , 4 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Erdemli’de meydana gelen “Soygun” , “Şiddet tehdidi” , “ Geceleyin ev açma” ve Tecavüzkar alet taşıma” , “Şiddet tehdidi”, ve “Darp” suçlamaları ile ilgili yargılanan Yunus Emre Bebek, 4 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu.

Davanın kararını okuyan Başkan Fadıl Aksun, sanığın işlediği soygun suçunun müebbet hapis öngören çok ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi.

Aksun, sanığın işlediği suçların arasındaki en vahim suçun soygun suçu olduğunu belirtti. Aksun, Anayasa’ya göre herkesin barış, huzur ve güven içinde yaşama hakkı olduğuna vurgu yaptı. Aksun, sanığın taşıdığı ve müştekinin boynuna dayadığı tornavidayı saldırı silahı olarak değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, sanığın konu suçu geceleyin işlemesi, bir ikametgah içinde işlemesi, yaşı oldukça büyük bir kişiye karşı işlemesi, saldırı silahı kullanmasını, fiziki şiddet kullanmasını, şiddet tehdidinde bulunmasını, amacında başarılı olmasını, müştekinin sadece paralarını değil, üzerindeki altınları da almasını, 10 bin 800 TL değerinde bir soygun gerçekleştirmesini, yüzünü gizlemesini, öldürmekle tehdit etmesini aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Aksun, soygun ve hırsızlık suçlarının, son 10 yıl içinde 7 kez Ağır Ceza Mahkemeleri’nin gündemini en çok meşgul eden ikinci suç türünü oluşturduğuna değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendiren Başkan Fadıl Aksun, sanığa oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Yunus Emre Bebek, 15 Ekim 2018 tarihinde saat 01.00’de Erdemli’de Nermin Hasdağ’a ait ikametgahın kapısını hasar yapmadan açıp, içeriye giren faili meçhul kişinin, konu ikametgahın yatak odasında yatan müştekinin ağzını eli ile kapatıp, tornavidayı boğazına dayayarak, üzerinde bulunan iki adet yüzük, bir adet kolye ve küpeleri almıştıı. Sanık Bebek, Neriman Hasdağ’ın elbise dolabında bulunan 7 bin TL ve cüzdanındaki 400 TL’yi çaldıklarını belirtti. Çebi, soyguncunun elindeki metal çubuğu kadına göstererek, “Bu olayı birine bildirirsen, seni öldürürüz. Seni bu çubukla deşeriz” diyerek, şiddet tehdidinde bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre Bebek4 Yıl HapisSoygun
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