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Başkasıyla görüşür diye eski kız arkadaşını darp edip aracına hasar verdi

Kendisinden ayrılıp başka kişiyle görüşür diye tartıştığı eski kız arkadaşını darp edip aracına hasar veren Fatih Tuğrul derdest emri gereği tutuklandı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:03
Başkasıyla görüşür diye eski kız arkadaşını darp edip aracına hasar verdi
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Kendisinden ayrılıp başka kişiyle görüşür diye tartıştığı eski kız arkadaşını darp edip aracına hasar veren Fatih Tuğrul derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 27.5.20 tarihinde kasti hasar ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC dışına çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak polis memuru Mehmet Uyguner’i çağırdı. Uyguner yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Uyguner şahadetinde, zanlının 25.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da, bir iş yeri önünde, kendisinden ayrılıp başka biriyle görüştüğü nedeniyle tartıştığı eski kız arkadaşını kollarından tutup sıkmak suretiyle darp ettiğini belirtti. Müştekinin olay yerinden aracıyla ayrılmasından sonra zanlının da kendi aracıyla onu takip ettiğine değinen Uyguner, bir cadde üzerinde müştekinin kullandığı aracın önünü kesmesi sonucu müştekinin kullandığı aracın ön tampon sağ alt kısmında hasar meydana gelmesine sebep olduğunu söyledi.

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Zanlının müştekinin aracına aracı ile vurmak suretiyle hasar verdikten sonra durmayıp olay mahallinden ayrıldığını belirten Uyguner zanlının şikâyet doğrultusunda 26.5.20 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

SUÇUNU KABUL ETMEDİ

27.5.20 tarihinde işlemiş olduğu suçlardan olayı zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen Uyguner, yazılı dava tebliğine karşılık zanlının  “kabul etmiyorum” cevabını verdiğini belirtti.

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığına dikkat çeken Uyguner, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50000TL’ lık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Mahkeme şartlarını yerine getiren zanlı ayni gün serbest kaldı. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Kız ArkadaşDarpFatih Tuğrul
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