banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94441
ALTIN
233.048
DOLAR
5.6094
STERLİN
7.3980
EURO
6.3076
Polisten sürücülere uyarı
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Akaryakıta zam
AKARYAKITA ZAM!
Bir evde 12 gram hintkeneviri bulundu
BİR EVDE 12 GRAM HİNTKENEVİRİ...
Dolar soruşturmasında İsrailli bir kişi tutuklandı
DOLAR SORUŞTURMASINDA İSRAİLLİ BİR KİŞİ...
banner306
Flaş Haber
Akacan davasında gerginlik
Kapat

Başkasının kimliğine bürünen şahıs’a 2 gün tutukluluk

Başkasının kimliğine bürünen şahıs’a 2 gün tutukluluk

03 Nisan 2019 Çarşamba 19:40
Başkasının kimliğine bürünen şahıs’a 2 gün tutukluluk

Başkasının kimliğine bürünen şahıs’a 2 gün tutukluluk                                                          

18 Ocak 2019 tarihinde Gazimağusa limanından TC de sakin başka bir şahsın sahte kimliğine bürünerek  KKTC’ ye giriş yapan TC vatandaşı  Engin Salimbaboğulları Girne’de işlemiş olduğu sirkat suçundan Girne polisi tarafından tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmada zanlının TC vatandaşı bir kişinin sahte kimliğine bürünerek 18 Ocak 2019 tarihinde Gazimağusa Limanından KKTC’ye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine zanlı 2.4.19 tarihinde Gazimağusa Polis Müdürlüğüne ileri işlem için teslim edildi.

Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikat memuru Halil Metin yeminli şahadetinde zanlının Girne polis müdürlüğünde verdiği gönüllü ifadede suçunu kabul ettiğini, emare olarak alınan kimlik belgesinin incelenmesi için sahtecilik şubesine gönderildiğini belirterek zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da sahte pul tasarrufu
Gazimağusa’da sahte pul tasarrufu
Yüzlerce bayana cinsel taciz içerikli mesaj gönderen kişi tutuklandı
Yüzlerce bayana cinsel taciz içerikli mesaj gönderen kişi tutuklandı
Girne’de kamyonette yangın
Girne’de kamyonette yangın
Akacan davasında gerginlik
Akacan davasında gerginlik
Bir evde 12 gram hintkeneviri bulundu
Bir evde 12 gram hintkeneviri bulundu
Dolar soruşturmasında İsrailli bir kişi tutuklandı
Dolar soruşturmasında İsrailli bir kişi tutuklandı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Telefonu ver ya da seni doğrayacağım” diyerek eşini darp etti
“Telefonu ver ya da seni doğrayacağım” diyerek eşini darp etti
Serin 8 gün daha tutuklu kalacak
Serin 8 gün daha tutuklu kalacak
Çan hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Çan hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim