Başkasının kimliğine bürünen şahıs’a 2 gün tutukluluk

18 Ocak 2019 tarihinde Gazimağusa limanından TC de sakin başka bir şahsın sahte kimliğine bürünerek KKTC’ ye giriş yapan TC vatandaşı Engin Salimbaboğulları Girne’de işlemiş olduğu sirkat suçundan Girne polisi tarafından tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmada zanlının TC vatandaşı bir kişinin sahte kimliğine bürünerek 18 Ocak 2019 tarihinde Gazimağusa Limanından KKTC’ye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine zanlı 2.4.19 tarihinde Gazimağusa Polis Müdürlüğüne ileri işlem için teslim edildi.

Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikat memuru Halil Metin yeminli şahadetinde zanlının Girne polis müdürlüğünde verdiği gönüllü ifadede suçunu kabul ettiğini, emare olarak alınan kimlik belgesinin incelenmesi için sahtecilik şubesine gönderildiğini belirterek zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)