Başkasının kimliğine büründü...



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Gültekin Sancar olayla

ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Sonkoue Falon Yota’nın

başkasının kimliğine bürünme suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Poliszanlının 30 Temmuz tarihinde saat 15.00 de Lefkoşa’da tasarrufunda

bulundurduğu başkasına ait Fransa pasaportunu Lokmacı Kara giriş kapısında

muhaceret görevlisine vererek başkasının kimliğine bürünerek Güney Kıbrıs’a



geçmek isterken suçüstü yakalandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarakbaşlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının gönüllü ifade vererek suçunu

itiraf edip kendisine ait Kamerun pasaportunu polise teslim ettiğini belirterek

mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının

ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı

geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.