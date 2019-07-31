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Başkasının kimliğine büründü...
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Başkasının kimliğine büründü...

Lefkoşa’da başkasına ait Fransız pasaportu ile Lokmacı Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken tespit edilen zanlı Sonkoue Falon Yota tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Başkasının kimliğine büründü...

Lefkoşa’da başkasına ait Fransız pasaportu ile Lokmacı Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken tespit edilen zanlı Sonkoue Falon Yota tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:15
Başkasının kimliğine büründü...


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Gültekin Sancar olayla
ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Sonkoue Falon Yota’nın
başkasının kimliğine bürünme suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Poliszanlının 30 Temmuz tarihinde saat 15.00 de Lefkoşa’da tasarrufunda
bulundurduğu başkasına ait Fransa pasaportunu Lokmacı Kara giriş kapısında
muhaceret görevlisine vererek başkasının kimliğine bürünerek Güney Kıbrıs’a

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geçmek isterken suçüstü yakalandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarakbaşlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının gönüllü ifade vererek suçunu
itiraf edip kendisine ait Kamerun pasaportunu polise teslim ettiğini belirterek
mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının
ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı
geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Son Güncelleme: 31.07.2019 12:18
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