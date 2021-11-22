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Başkasına ait pasaportla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandı

Ülkemize öğrenci statüsünde olduğu ve başkasına ait pasaportla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı tespit edilen zanlı Mariama Kake tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 16:05
Başkasına ait pasaportla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemize öğrenci statüsünde olduğu ve başkasına ait pasaportla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı tespit edilen zanlı Mariama Kake tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, olguları aktardı. Polis, zanlı Mariama Kake’nin 15.11.2021 tarihinde saat 15.45’te Lefkoşa’da Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda KKTC’den başkasına ait pasaportla Güney Kıbrıs’ın geçmek için giden zanlının yapılan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının öğrenci statüsünde olduğunu ve soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispatı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mariama Kake
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