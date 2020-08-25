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Başkasına ait kredi kartlarıyla ve sahte faturalarla işlem yaptılar!

4 kişi tutuklandı..

25 Ağustos 2020 Salı 11:54
Başkasına ait kredi kartlarıyla ve sahte faturalarla işlem yaptılar!
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14.07.2020-17.08.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da M.K.(E-27), sahiplerinin bilgisi veya rızası dışında elde etmiş olduğu 8 adet yurt dışı bankalarına ait şirket ve şahıs banka kartları bilgilerini internet sayfası üzerinden sanal pos da 22 kez işlem yapmak suretiyle başkasının kimliğine bürünerek sanal pos yolu ile bir site üzerinden web sayfasına girilerek sahte belge düzenlenip tedavüle sürülüp 180.000 TL’yi sahtekarlıkla işletmekte olduğu şirket adına temin ettiği; konu iş yerinde çalışmakta olan H.S.(E-33), M.Ç.(K-24) ve V.Ş.(E-24)’nin ise dolandırmak kastı ile işyerine ait 36 adet faturaları şirket ürünlerinin satışlarından elde edilmiş gibi göstermek suretiyle sahte faturalar ile birlikte sahte sipariş fişleri düzenleyip sahte belgeleri tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kredi Kartı HırsızlığıFatura Sahteleme
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