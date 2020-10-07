banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1153
ALTIN
478.059
DOLAR
7.8535
STERLİN
10.1519
EURO
9.2511
Hangi ölüm ses getirir?
Hangi ölüm ses getirir?
Kudret Özersay; umut idi
Kudret Özersay; umut idi
Neden Tufan Erhürman?
Neden Tufan Erhürman?
Müdahale tartışmaları!
Müdahale tartışmaları!
banner376

Başkalarıyla cep telefonunda görüşüyor diye kız arkadaşını dövdü

Başkalarıyla cep telefonunda görüştüğü gerekçesiyle kız arkadaşının boğazını sıkan ve yüzüne bir tokat atan Gazimağusa sakini Mustafa Yanaroğlu şikâyet üzerine 6.10.20 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:32
Başkalarıyla cep telefonunda görüşüyor diye kız arkadaşını dövdü
banner337
banner351

Zanlı bugün 7.10.20 tarihinde darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet veren PM Mehmet Keleş, olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. 5.10 20 tarihinde saat 19.00 raddelerinde, Gazimağusa’ da, telefonda başka şahıslarla görüştüğü gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşı H.T’ nin boğazını sıkmak ve sağ kulağına bir kez tokat atmak suretiyle darp eden zanlının şikâyet üzerine 6.10.20 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

banner341
Zanlının 15.6.20 tarihinde müşteki kız arkadaşı ile benzeri olmayan bir başka suçla ilgili davasının da olduğunu belirten PM Keleş, bu davanın mahkemede olduğunu ve halen neticelenmediğini söyledi.

KKTC vatandaşı olan zanlıya işlemiş olduğu darp suçu ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık polis, zanlının davasına karşılık “kabul etmiyorum” diye cevap verdiğini belirtti.

Bu aşamada tahkikatın tamamlandığına vurgu yapan tanık polis, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 6000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imzalayacağı 50 TL’ lik şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kız Arkadaşa DarpMustafa Yanaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu fena darp etmişlerdi!
Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu fena darp etmişlerdi!
Trafik teröristi ispat-ı vücut ve nakdi teminat koşuluyla tutuksuz yargılanacak
Trafik teröristi ispat-ı vücut ve nakdi teminat koşuluyla tutuksuz yargılanacak
Serdarlı'da arazi yangını
Serdarlı'da arazi yangını
İzinsiz yakılan ateş yangına sebep oldu
İzinsiz yakılan ateş yangına sebep oldu
Gönyeli'de uyuşturucu
Gönyeli'de uyuşturucu
6 ay hapis yatacak
6 ay hapis yatacak
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Kendisinden ayrılma kararı alan erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
Kendisinden ayrılma kararı alan erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
Ülkeden ihraç edilecek
Ülkeden ihraç edilecek
Suriye uyruklu 2 kişinin tutukluluğu 8 gün daha uzatıldı
Suriye uyruklu 2 kişinin tutukluluğu 8 gün daha uzatıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim