Başkalarıyla cep telefonunda görüşüyor diye kız arkadaşını dövdü

Zanlı bugün 7.10.20 tarihinde darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yemin altında şahadet veren PM Mehmet Keleş, olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. 5.10 20 tarihinde saat 19.00 raddelerinde, Gazimağusa’ da, telefonda başka şahıslarla görüştüğü gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşı H.T’ nin boğazını sıkmak ve sağ kulağına bir kez tokat atmak suretiyle darp eden zanlının şikâyet üzerine 6.10.20 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının 15.6.20 tarihinde müşteki kız arkadaşı ile benzeri olmayan bir başka suçla ilgili davasının da olduğunu belirten PM Keleş, bu davanın mahkemede olduğunu ve halen neticelenmediğini söyledi.

KKTC vatandaşı olan zanlıya işlemiş olduğu darp suçu ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık polis, zanlının davasına karşılık “kabul etmiyorum” diye cevap verdiğini belirtti.

Bu aşamada tahkikatın tamamlandığına vurgu yapan tanık polis, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 6000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imzalayacağı 50 TL’ lik şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)