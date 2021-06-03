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Basını yargılıyorlar

İş tekipçiliği yapan 50 bin kişinin talimatla vatandaş yapılacağını silah zoruyla kendisine söylettiğini ileri süren Bengül İnebeyli’nin silahla tehdit edildiği kısmını yalan söylediği belirlendi.

03 Haziran 2021 Perşembe 20:02
Basını yargılıyorlar
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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İş tekipçiliği yapan 50 bin kişinin talimatla vatandaş yapılacağını silah zoruyla kendisine söylettiğini ileri süren  Bengül İnebeyli’nin silahla tehdit edildiği kısmını yalan söylediği belirlendi.

Bengül İnebeyli’ye “Amme Fesatçılığı”  suçundan dava getirildi. Polis, 30.05.2021 tarihinde yürütülmekte olan ve 26.05.2021 tarihinde Yenibakış Gazetesi internet yayını içerisinde yayınlanan “Komisyon Karşılığı Vatandaşlık” başlıklı haberin altında bulunan linkte bayan bir şahsın “ 10,000 tl komisyon karşılığı vatandaşlık işlemlerini bitireceğinden,Türkiye'den 50,000 kişi vatandaş yapılması ile ilgili talimat verildiğinden, kendisinin bu işten bir kontenjanı olduğundan ve bu işi para karşılığında çözebileceğinden bahsedilen mesele ile ilgili olarak 01.06.2021 tarihinde ifade veren Bengül İnebeyli’nin polise kasten yalan olduğunu bilerek kendisine Kemal Bayramoğulları isimli şahsın ikametgahı içerisinde silah gösterip bu ses kaydını şiddet kullanarak temin ettiğini beyan ederek polise yalan ifade verip amme fesatcılığı suçunu işlediğini tespit etti. 

Polis, ayrıca Bengül İnebeyli'ye dava tebliği yapılmıştır. Polis, ayrıca mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Düzova 'da sakin KemalBayramoğulları'nın kendi telefonunda bulunan mesenger sosyal haberleşme sitesi üzerinden Lefkoşa'da sakin Bengül İnebeyli'nin  yollamış olduğu ses kayıtlarını Lefkoşa'da sakin gazeteciler Kazım Denizci, DENİZCİ'nin de konu ses kaydını mesenger üzerinden yolladığı Lefkoşa'da sakin Esengül Aykaç'ın ise konuya methalder kaydı Lefkoşa'da sakin Deniz Abidin Kuni’ye yollamak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiklerini tespit etti. Polis, üç gazetecinin cep telefonlarını emare olarak aldı ve gazetecilere de dava tebliği yapılacağı öğrenildi. Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan tutuklu olan zanlı Kemal Bayramoğlu’nun yarın mahkemeye çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bengül Inebeyli
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