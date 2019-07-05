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Basına çirkin saldırı

Basına çirkin saldırı

05 Temmuz 2019 Cuma 18:06
Basına çirkin saldırı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 7 kadını pazarladıkları öne sürülen Ali Yıkılmaz, Merve Özer, Serkan Demir ve Mahmut Önen’nin ardından suçla bağlantılı Mehmet Nergiz de tutuklandı. Beş zanlı fuhuşa teşvik ve fuhuş yolu ile kazanç sağlama suçlarından bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlıların Girne’de meydana gelen fuhuşa teşvik ve fuhuş yolu ile kazanç sağlama suçlarından methalder olduklarını söyledi. Polis, zanlıların 2019 yılı içerisinde farklı aylarda 7 ayrı kadını farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, fuhuş yoluyla para kazandıklarını söyledi. Soyel, 3 temmuz tarihinde zanlıların Beşparmak köyündeki ikametgâhlarında kadınların isimlerinin ve aldıkları parayı gösteren bir defter bulunup emare olarak zapt edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların aynı gün tutuklandığını, Ali Yıkılmaz ile Merve Özer’in gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün tutuklama emri alındığını kaydeden Soyel, bu süre içerisinde 10 kişiden ifade alındığını, suçla bağlantılı Mehmet Nergiz’in de yakalandığını söyledi. Soyel, zanlı Negİz’in fuhuşa teşvik suçunda aracı rolünde olduğunu belirtti. Zanlı Nergizin ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlı Nergiz’in 3 gün diğer dört zanlının ise 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Nergiz hakkında 3 diğer zanlılar Ali Yıkılmaz, Merve Özer, Serkan Demir ve Mahmut Önen’nin 7 tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada zanlının arkadaşları mahkemede basına saldırmaya kalkıştı. Polis saldırıyı önlerken, zanlı yakınlar hakaret ederek, itale-i lisan suçu işledi. Polis, basına hakaret eden zanlıların arkadaşını gözaltına aldı.

Anahtar Kelimeler:
GirneFuhuş
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