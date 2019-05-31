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Başıbüyük kenevir yetiştirdi

Başıbüyük kenevir yetiştirdi

31 Mayıs 2019 Cuma 12:06
Başıbüyük kenevir yetiştirdi

Başıbüyük kenevir yetiştirdi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da evinde ekili halde dört kök hintkeneviri bitkisi bulunan zanlı Hakan Başıbüyük bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, Lefkoşa’da 28.05.2019 tarihinde saat 15.30’da telefonda tacizlik meselesinden tutuklu olan zanlının evinde yapılan aramada dört kök hintkeneviri bitkisi bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 31.05.2019 12:43
Anahtar Kelimeler:
Hakan BaşıbüyükHintkeneviri
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