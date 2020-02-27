Başhekim eski vekili resmi evrakı sahteleyip tedavüle sürdü

2019 yılı içerisinde Gazimağusa Devlet Hastanesinde başhekim mevkiine vekalet etmiş olduğu dönem içerisinde bazı aylara ait fazla mesai beyannamelerini sahteleyip tedavüle sürmek suretiyle sahtekarlıkla 1.578.43 TL para temin eden Nil Ergün Eledağ bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Teminat duruşmasında tahkikat memuru olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Aktarılan bilgiye göre zanlının başhekim mevkiine vekalet etmiş olduğu Şubat – Eylül 2019 ayları içerisinde görevde bulunmadığı bazı aylar içerisindeki günlerde fazla mesai beyannamelerini sahteleyip tedavüle sürmek suretiyle sahtekarlıkla 1.578.43 TL para temin ettiği belirtti.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlının bundan sonraki tahkikata etki etme olanağı bulunmaması nedeniyle ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanması talep edildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 100000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı ayni gün serbest kaldı. (MHA)