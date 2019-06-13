banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90501
ALTIN
253.343
DOLAR
5.8644
STERLİN
7.4487
EURO
6.6128
Zorla ilişkiye girdi iddiası
ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ İDDİASI
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner307

Başay şikâyetini geri çekti

Başay şikâyetini geri çekti

13 Haziran 2019 Perşembe 18:55
Başay şikâyetini geri çekti

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Bulut Akacan ve korumalarının yargılandığı davada Erhan Başay tüm sanıklar hakkındaki şikâyetini geri çekti.

Girne’de Erhan Başay ve Asımoğlu’nun darp edilmesi ile ilgili “Ciddi darp, vahim zarar ve darp” suçlarından yargılanan Akacan ile korumaları bugün yine mahkeme huzuruna çıktı.

Henüz itham edilmeyen sanıkların davası 25 Haziran tarihine ertelenirken Erhan Başay'ın tüm sanıklar hakkındaki şikâyetini geri çektiği açıklandı. Sanıkların avukatı, Başay’ın şikâyetini geri çektiğini belirtirken, Orçun Özorçun da yeniden tutuksuz yargılamasını talep etti.

Mahkeme talebi reddederken davayı 25 Haziran’a erteledi.

Anahtar Kelimeler:
Bulut AkacanDarpErhan Başay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araba hırsızlığında 3 zanlı şartsız 1 zanlı teminatla serbest 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk
Araba hırsızlığında 3 zanlı şartsız 1 zanlı teminatla serbest 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk
Güney’den araç sirkat olayında 1 zanlı daha serbest kaldı
Güney’den araç sirkat olayında 1 zanlı daha serbest kaldı
Zorla ilişkiye girdi iddiası
Zorla ilişkiye girdi iddiası
Ercan'da tutuklandı
Ercan'da tutuklandı
Kan tahlilinden 5 ay sonra uyuşturucu çıktı tutuklandı
Kan tahlilinden 5 ay sonra uyuşturucu çıktı tutuklandı
3 gr. uyuşturucuyla yakalandı “Akdoğan’da bir Rumdan satın aldım” dedi
3 gr. uyuşturucuyla yakalandı “Akdoğan’da bir Rumdan satın aldım” dedi
Cinayet zanlıları karşılıklı iade edildi
Cinayet zanlıları karşılıklı iade edildi
Gazimağusa’da bıçaklı kavga
Gazimağusa’da bıçaklı kavga
Marketten hırsızlık
Marketten hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim