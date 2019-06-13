Başay şikâyetini geri çekti

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Bulut Akacan ve korumalarının yargılandığı davada Erhan Başay tüm sanıklar hakkındaki şikâyetini geri çekti.

Girne’de Erhan Başay ve Asımoğlu’nun darp edilmesi ile ilgili “Ciddi darp, vahim zarar ve darp” suçlarından yargılanan Akacan ile korumaları bugün yine mahkeme huzuruna çıktı.

Henüz itham edilmeyen sanıkların davası 25 Haziran tarihine ertelenirken Erhan Başay'ın tüm sanıklar hakkındaki şikâyetini geri çektiği açıklandı. Sanıkların avukatı, Başay’ın şikâyetini geri çektiğini belirtirken, Orçun Özorçun da yeniden tutuksuz yargılamasını talep etti.

Mahkeme talebi reddederken davayı 25 Haziran’a erteledi.