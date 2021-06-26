banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz sonucu
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz...
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
banner376

Barışcan Deliceırmak mahkeme huzuruna çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Barışcan Deliceırmak tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 11:33
Barışcan Deliceırmak mahkeme huzuruna çıkarıldı
banner337

(Kamalı Haber) 

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna huzurda bulunan zanlı Barışcan Deliceırmak’ın 25 Haziran 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından alınan bilgide Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâhında mahkeme emri ile 13.30-14.15 saatleri arasında huzurunda yapılan aramada yatak odasında komodin çekmecesinde 4 adet foil kâğıdına sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çekmece içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini emarelerin tahlile gönderileceğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

banner360
Son Güncelleme: 26.06.2021 12:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Farhat Yasmeen mahkeme huzuruna çıkarıldı
Farhat Yasmeen mahkeme huzuruna çıkarıldı
Eşini ve kızını darp eden zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı
Eşini ve kızını darp eden zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı
Eski Bürokrat Mustafa Egemen vefat etti
Eski Bürokrat Mustafa Egemen vefat etti
Gazimağusa'da uyuşturucu!
Gazimağusa'da uyuşturucu!
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Kenan Ergen dengesini kaybedip düştü
Kenan Ergen dengesini kaybedip düştü
45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Emanetçi tarafından sirkat zanlısına 7 gün ek tutukluluk
Emanetçi tarafından sirkat zanlısına 7 gün ek tutukluluk
Kız arkadaşının göz çukur kemiğinin kırılmasına neden olan şahsa 1 yıl hapis cezası
Kız arkadaşının göz çukur kemiğinin kırılmasına neden olan şahsa 1 yıl hapis cezası

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim