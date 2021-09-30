banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aklımız fikrimiz kurultayda…
Aklımız fikrimiz kurultayda…
Tatar, siyasi partilerle biraraya geliyor
Tatar siyasileri bilgilendirecek
Yerel yönetimler ve Muhaceret Dairesi’nde 2 personel pozitif
Muhaceret'te kısmi kapanma!
TC vatandaşlarının dikkatine!
TC vatandaşlarının dikkatine!
banner376

Barış Polat tutuklu yargılanacak

Alayköy’de meydana gelen araçtan sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Barış Polat teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Eylül 2021 Perşembe 13:28
Barış Polat tutuklu yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, zanlı Barış Polat’ın Kasti hasar ve Sirkat suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 15.20 ile 16.00 saatleri arasında Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan MS 934 plakalı aracın camının taş ile kasten kırılıp, F.B’nin 2 adet I-phone, cüzdan ve cüzdanın içindeki kimlik kartları ile 270 TL nakit para, yine ayni araçtan T.U’ya ait cep telefonu ile çantası ve cüzdanı içindeki 50 TL’nin sirkat edildiğini anlattı.

Polis, taşın araç içinde bulunup emare olarak alındığını belirtip, yürütülen ileri tahkikatta zanlının bir görgü tanığının ifadesi ışığında Alayköy’de tespit edildiğini belirtti.

Polis, müşteki T.U’ya ait cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunup emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının çaldığı I-phone telefonları boş arazide yaktığını ve kuru otlar nedeniyle büyük bir yangına neden olduğunu anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Barış PolatHırsızlıkKASTİ HASARYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berk Bingöl tutuksuz yargılanacak
Berk Bingöl tutuksuz yargılanacak
Berzan Güneş tutuksuz yargılanacak!
Berzan Güneş tutuksuz yargılanacak!
Sertaç Özcü tutuksuz yargılanacak
Sertaç Özcü tutuksuz yargılanacak
Suriye uyruklu 4 mülteci yakalandı
Suriye uyruklu 4 mülteci yakalandı
Ucuz araba hayali cebindeki paradan etti!
Ucuz araba hayali cebindeki paradan etti!
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Güzelyurt – Lefke yolundaki ölümlü kazanın zanlısı tutuklu yargılanacak
Güzelyurt – Lefke yolundaki ölümlü kazanın zanlısı tutuklu yargılanacak
Tehditler savuran Bayandursun cezaevinde bekleyecek
Tehditler savuran Bayandursun cezaevinde bekleyecek
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yaptılar iddiası
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yaptılar iddiası
İzinsiz ikamet ve kasti hasardan tutuklanan 2 kişinin tutukluluk süresi uzadı
İzinsiz ikamet ve kasti hasardan tutuklanan 2 kişinin tutukluluk süresi uzadı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim