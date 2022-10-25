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Bankadan para çekmek için başkasının pasaportunu kullandı!

Evrak Sahteleme ve Bir Belgede Adı Geçen Şahsın Kimliğine Bürünme suçlarından tutuklanan zanlı Suhayb Dahir Ahmedegeh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ekim 2022 Salı 17:17
Bankadan para çekmek için başkasının pasaportunu kullandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Evrak Sahteleme ve Bir Belgede Adı Geçen Şahsın Kimliğine Bürünme suçlarından tutuklanan zanlı Suhayb Dahir Ahmedegeh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, huzurda bulunan zanlı Suhayb Dahir Ahmedegeh’în Evrak Sahteleme ve Bir Belgede Adı Geçen Şahsın Kimliğine Bürünme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis,  24 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Gönyeli Ziraat Bankası Şubesinde, zanlı Suhayb Dahir Ahmedegeh’in bankadan para çekme amacıyla banka görevlilerine Muhammed Hashi Farah isimli şahsın pasaportunu verip kendisini Muhammed olarak tanıtıp Bir Belgede Adı Geçen Şahsın Kimliğine Büründükten sonra Ziraat Bankası Para Çekme makbuzuna kendi yerine Muhammed Hashi Farah adına imza atmak suretiyle evrak sahtelediğini söyledi. Polis, aynı tarihte meseleye konu Ziraat Bankası Para Çekme makbuzunun emare zapt edildiğini ve zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri var olduğunu söyledi. Polis, ayrıca mesele ile ilgili olarak emare olarak alınan makbuz ile zanlının vermiş olduğu el imza ve yazı örneğinin mukayesesinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, tahkikatın geniş çaplı sürdürüldüğünden dolayı zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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