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Bankada hırsızlık

22 yaşındaki şahıs aranıyor..

10 Mart 2021 Çarşamba 12:39
Bankada hırsızlık
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05.03.2021 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bankaya giden S.C.(E-22)’nin moneygram para transferi sisteminden para almak için evrak doldurduktan sonra, kendisine gönderilen 150 Euro nakit para yerine, banka görevlisi tarafından hatalı işlemi sonucunda kendisine ödenen 2400 Dolar parayı alıp çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.M. 09.03.2021 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmış olup, S.C. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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