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BANKA HİSSEDARLARINA 391,243 TL AVANTAJ SAĞLADI

06 Haziran 2022 Pazartesi 12:32
BANKA HİSSEDARLARINA 391,243 TL AVANTAJ SAĞLADI

Universal Bankası’nın çalışanı zanlı Yeliz Kulle, evrakta sahtecilik yapıp banka hissedarlarına 391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Acaroğlu, olguları aktardı. Polis, 11.05.2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen sahte belge düzenleme ve 6/2017 sayılı bankacılık yasasının 50 maddesine aykırı hareket suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Zanlı Yeliz Kulle’nin Bölüm şefi olarak çalışmakta olduğu Universal Bank LTD'TE 11.05.2020 tarihinde yapmış olduğu 1 milyon 225 sterlin ve 330,000 Euro dövizi sermaye artırımı için TL’ye çevirdiğini ancak bu işlemi kurların daha yüksek olduğu 07.05.2020 tarihinde yapmış gibi göstererek banka hissedarlarına 391,243 tl avantaj sağlayıp bu işlemlerle ilgili dekont basmak suretiyle imzalayıp sahte belge düzenlediğini belirtti. Polis, yine zanlı Yeliz Kulle’nin banka işlemlerinin kayıt dışı bırakılmasında gerçek niteliklerine uygun düşmeyen bir şeklide muhasebeleştirerek bankacılık yasasının 73(9) fıkrasının ellinci maddesine aykırı hareket ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın henüz sonuçlanmamış olmasına rağmen zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini belirtip, KKTC vatandaşı olan zanlının ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 500’şer bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 06.06.2022 12:42
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