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Banka hesaplarındaki şüpheli para hareketleri dikkat çekti

Banka hesaplarındaki şüpheli para hareketleri dikkat çekti

08 Şubat 2019 Cuma 21:22
Banka hesaplarındaki şüpheli para hareketleri dikkat çekti

Banka hesaplarındaki şüpheli para hareketleri dikkat çekti

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da kara para akladığından şüphelenilen Azerbaycan uyruklu Elvin Husynov, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından tutuklandı…

PGM Mali Suçlarla Mücadele Amirliği, Mağusa’da, TC ziraat Bankası ile Türkiye İş Bankası’nda hesabı bulunan Azerbaycan uyruklu Elvin Huseynov’un konu iki hesabında yaşanan şüpheli para hareketlerinden dolayı harekete geçti. Zanlı Huseynov, her iki banka hesabında yaşanan toplam 3 milyon 84 bin 970 TL tutarında para hareketi ile ilgili olarak mali polise izahat veremediğinden dolayı tutuklandı. “Suç gelirlerinin aklanması yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamasıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Huseynov aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

2017-2018 yılları arasında 3 milyonu aşkın para hareketi tespit edildi…

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Yıldıran, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu tarafından alınan yazı ışığında tahkikat başlatıldığını söyledi. Yıldıran, başlatılan tahkikat kapsamında zanlı Elvin Huseynov’un kendi adına olan TC Ziraat Bankasındaki hesabında 17 Temmuz 2017 ile 22 Şubat 2018 tarihleri arasında 1 milyon 574 bin 771,75 TL tutarında para hareketi olduğu, Türkiye İş Bankasındaki hesabında ise 17 Temmuz 2017 ile 25 Aralık 2017 tarihleri arasında 1 milyon 510 bin 199 TL tutarında para hareketi olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Huseynov’un 7 Şubat 2019 tarihinde para hareketleri ile ilgili olarak izahat vermesi için Mağusa Polis Müdürlüğü’ne çağrıldığını belirten Yıldıran, zanlının makul izahat veremediğini ve konu hesaplarını arkadaşının istemesi üzerine arkadaşına verdiğini beyan ettiğini açıkladı. Yıldıran, zanlının beyanı üzerine muhaceretten araştırma yapıldığını ifade ederek, yapılan araştırmada hesapların açıldığı tarihte zanlının bahsetmiş olduğu kişinin adada olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve zanlının tasarrufunda bulunan 1 adet USB ile 1 adet cep telefonunun incelenmesi gerektiğini belirten Yıldıran, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Elvin Huseynov’un tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Elvin HusynovKaraPara
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