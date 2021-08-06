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Bangladeşli zanlılara 21 gün tutukluluk!

Güney Kıbrıs’a geçmek için gizli ittifak yapan zanlılar Rahamat Ullah, Khurshit Alam ve Md. Imran Hossain Riyahd tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Ağustos 2021 Cuma 14:09
Bangladeşli zanlılara 21 gün tutukluluk!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, zanlılar Rahamat Ullah, Khurshit Alam ve Md. Imran Hossain Riyahd’ın “Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 03.08.2021 tarihinde saat 23.00’da Alayköy’de Malazgirt sokak üzerinde , hemen güney tarafta bulunan, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye gizlice ihlal etmek ve Güney Kıbrıs’a gitmek üzere toplanan 1- Rahamat Ullah (E-25,Bangladeş) 2- Khurshid Alam (E-22,Bangladeş) 3- Imran Hossaın Riyahad(21,Bangladeş) suçüstü tutuklanmalarının akabinde, mesele ile ilgili yapılan soruşturmada kendileriyle konu geçiş hususunda, para karşılığı anlaştıkları Güney Kıbrıs’da ikamet eden Bangladeş uyruklu isminin Robin olduğu öğrenilen kişi ile anlaşıp, cürüm işlemek için gizli ittifak yaptıklarının tespit edildiğini anlattı.

Polis, bu aşamada tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 21 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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