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“Bana uyuşturucuyu satanların da yakalanmasını istiyorum”
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“Bana uyuşturucuyu satanların da yakalanmasını istiyorum”

“Bana uyuşturucuyu satanların da yakalanmasını istiyorum”

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:34
“Bana uyuşturucuyu satanların da yakalanmasını istiyorum”

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince evine yapılan operasyonda 23 gram 980 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulanan zanlı Ramazan Ceylan, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, 8 Haziran’da 13.30-14.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Ceylan’ın kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada, damda gazete ve şeffaf poşete sarılı yaklaşık 23 gram 980 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Çalışma izninin iptal edileceği bilgisini aldıklarını söyleyen Özkırdar, yargılanmaktan kaçma ihtimali olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.  Mahkemede konuşan zanlı, “Bana uyuşturucuyu satanların da yakalanmasını istiyorum” dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan CeylanUyuşturucu
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