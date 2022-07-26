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Balkonu ateşe verdi 4 ay hapis cezası aldı

Lefkoşa’da 04.04.2022 tarihinde saat 09:15 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi Kumsal adresinde faaliyet gösteren ve Grand Pasha isimli otelin Kuzeye balkon kısmını ateşe veren Dursun Tolga Aygün, 4 ay hapis cezası aldı.

26 Temmuz 2022 Salı 15:05
Balkonu ateşe verdi 4 ay hapis cezası aldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 04.04.2022 tarihinde saat 09:15 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi Kumsal adresinde faaliyet gösteren ve Grand Pasha isimli otelin Kuzeye balkon kısmını ateşe veren Dursun Tolga Aygün,  4 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan heyetin baktığı karar duruşmasında, kararı Kıdemli Yargıç Şerife Katip okudu. Katip, sanığın mahkum olduğu suçların uzun süreli hapis cezası öngören suçlardan olduğunun altını çizdi. Katip, sanığın ciddi psikolojik sorunları olduğunu ifade etti. Katip, Yargıtay'a göre bu tür suçlarda kamu menfaatine yönelik karar verilmesi gerektiği üzerinde de durarak, sanığın lehinde ve aleyhindeki tüm olguların değerlendirilmesi sonucu 4 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

04.04.2022 tarihinde saat 09:15 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi Kumsal adresinde faaliyet gösteren ve Grand Pasha isimli otelin Kuzeye bakan balkon kısmında monte edilmiş Telsim Şirketine ait 2 adet verici, otele ait 1 adet uydu anteni, kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet rulo şeklinde muhafaza edilen halılar Lefkoşa'da sakin Dursun Tolga Aygün tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanıp bina içerisinde bulunan eşyalara zarar verilmesiyle gerçekleşmişti.

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