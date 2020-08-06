banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1048
ALTIN
483.358
DOLAR
7.2687
STERLİN
9.8035
EURO
8.6011
Devletin özel hastane envanteri yok!
Devletin özel hastane envanteri yok!
“Bu yükü artık çekemiyoruz”
“Bu yükü artık çekemiyoruz”
Savaşa doğru
Savaşa doğru
Çanlar Tatar için fena çalıyor
Çanlar Tatar için fena çalıyor
banner355
Flaş Haber
Mehmetçik yolunda kaza
Kapat

Balkondan girdi kefaletle çıktı

3 Ağustos 2020 tarihinde Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının evine balkondan girerek darp eden zanlı Olanrewaju Alabi yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 16:14
Balkondan girdi kefaletle çıktı
banner337
banner351

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

3 Ağustos 2020 tarihinde Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının evine balkondan girerek darp eden zanlı Olanrewaju Alabi yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, elde edilen olguları şu şekilde aktardı.

Polis, mahkeme huzurunda bulunan zanlı Olanrewaju Alabi’nin, Mülke Tecavüz ve Darp suçlarına karışmış olduğunu belirterek, zanlının 3 Ağustos 2020 tarihinde, saat 00.00 sıralarında kız arkadaşı P.T’nin ikametgâhına balkonundan tırmanarak izinsiz girişte bulunduğunu ve mülke tecavüz suçunu işlediğini daha sonrasında kendisinden ayrılmasını istemediği gerekçesi ile kız arkadaşı P.T’yi yatak odasında tokat atarak darp ettiğini bildirdi.

ANAHTARI DA VARMIŞ

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını hatırlatarak, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni olduğunu ve zanlının Nijerya vatandaşı olup konu KKTC'deki statüsünün araştırılacağını ayrıca apartman sakinleri ve çevre sakinlerinden temin edilecek ifadelerin mevcut olup zanlının tahkikata müdahale etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı.

Polis, zanlının eve anahtarla girdiğini ileri sürdüğünü ve kendilerine anahtar verdiğini belirterek, bu anahtarın konu dairenin kapısını açıp açmadığının da araştırılacağını söyledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Olanrewaju AlabiDarpŞiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak zanlı yakalandı
Kaçak zanlı yakalandı
Eşine tecavüz etti
Eşine tecavüz etti
Çetinkaya Burcu'ndaki darp meselesinde aranan 3.şahıs bulundu
Çetinkaya Burcu'ndaki darp meselesinde aranan 3.şahıs bulundu
Taklit imzayla aldığı parayı cebine indirdi!
Taklit imzayla aldığı parayı cebine indirdi!
Levent Kantarcı'nın ölümünde ihmal!!
Levent Kantarcı'nın ölümünde ihmal!!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Aniden hayatını kaybeden Hayriye Ucuz'un ölüm sebebi
Aniden hayatını kaybeden Hayriye Ucuz'un ölüm sebebi
Uyuşturucu bağımlısı trafik canavarına dönüştü
Uyuşturucu bağımlısı trafik canavarına dönüştü
Yikit tutuksuz yargılanacak
Yikit tutuksuz yargılanacak
Darp eden kocadan ilginç iddia
Darp eden kocadan ilginç iddia

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim