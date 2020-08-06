Balkondan girdi kefaletle çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

3 Ağustos 2020 tarihinde Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının evine balkondan girerek darp eden zanlı Olanrewaju Alabi yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, elde edilen olguları şu şekilde aktardı.

Polis, mahkeme huzurunda bulunan zanlı Olanrewaju Alabi’nin, Mülke Tecavüz ve Darp suçlarına karışmış olduğunu belirterek, zanlının 3 Ağustos 2020 tarihinde, saat 00.00 sıralarında kız arkadaşı P.T’nin ikametgâhına balkonundan tırmanarak izinsiz girişte bulunduğunu ve mülke tecavüz suçunu işlediğini daha sonrasında kendisinden ayrılmasını istemediği gerekçesi ile kız arkadaşı P.T’yi yatak odasında tokat atarak darp ettiğini bildirdi.

ANAHTARI DA VARMIŞ

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını hatırlatarak, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni olduğunu ve zanlının Nijerya vatandaşı olup konu KKTC'deki statüsünün araştırılacağını ayrıca apartman sakinleri ve çevre sakinlerinden temin edilecek ifadelerin mevcut olup zanlının tahkikata müdahale etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı.

Polis, zanlının eve anahtarla girdiğini ileri sürdüğünü ve kendilerine anahtar verdiğini belirterek, bu anahtarın konu dairenin kapısını açıp açmadığının da araştırılacağını söyledi.