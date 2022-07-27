Balistik muayenede emare tabanca temiz çıktı

( MHA 26-7-2022 ………….) 20.07.22 tarihinde Gazimağusa Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince düzenlenen başarılı operasyonda tasarrufunda 9 mm çapında 1 adet tabanca ve 2 adet şarjör bulunan Gazimağusa sakini A. A suçüstü hali gereği tutuklanmış ve bugüne değin poliste tutuklu kalmıştı

Zanlı bugün 27.07.22 tarihinde “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere Adli şubede görevli polis memuru Raif Safa’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bir ihbar doğrultusunda 20.07.22 tarihinde saat 11.40 – 12.30 saatleri arasında mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında bir polis ekibi tarafından zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada ikametgahın merdiven boşluğunda siyah renk 9 mm çapında bir adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirten tanık, yapılan soruşturmada bahse konu tabancayı Temmuz 22 ayının ilk günleri içerisinde kendisini korumak maksadıyla Gazimağusa’ da Aşıklar tepesi diye bilinen yerde tanımadığı bir şahıstan 60 bin TL karşılığı satın alıp tasarrufuna geçirdiği yönünde zanlının itirafta bulunduğunu ve polise gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Geçen süre içerisinde emare tabancanın balistik muayene için polis genel müdürlüğüne gönderildiğini, yapılan incelenmede emare tabancanın herhangi bir olayda kullanılmadığı yönünde temiz raporu temin edildiğini belirten tanık polis, aleyhindeki suçlarla ilgili bugün itibarıyla zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ve zanlının davasına karşılık kabul ediyorum şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Tahkikatın tamamlandığını söyleyen tanık, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının KKTC haricine çıkışının men edilerek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 10 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 100 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

(MHA)