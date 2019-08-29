Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı

Olayda suç ortağı olduğu belirlenen oğlu Emrah Telsiz ve emare kazan bulunamamıştı.

Sürdürülen tahkikat sonunda aranan zanlı 2 Emrah Telsiz ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen zanlı 3 Metin Kocadal ayni gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı 1 ve tutuklanan diğer 2 zanlı bugün 29.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şehadet veren Dörtyol polis karakolunda görevli polis mensubu Yusuf Karaoğulları, olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Şehadetinde 22.8.19 tarihinde Paşaköy’ de, Huriye Ertuğ’nin avlusuna giren zanlı Hasan Telsiz ve oğlu Emrah Telsiz’in garaj içerisinde muhafaza edilen bir adet bakır kazanı çaldıktan sonra araçlarıyla birlikte olay mahallinden ayrıldıklarını anımsattı.

27.8.2019 tarihinde olayın polise rapor edilmesiyle başlatılan tahkikatta zanlı Hasan Telsiz’nin aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, yapılan aramalara rağmen oğlu Emrah Telsiz’ in ve emare kazanın bulunamadığını aktardı.

Suçlarını kabul ettiler

Sürdürülen tahkikatta ayni gün zanlı 2 Emrah Telsiz ve olayla ilgisi olduğu belirlenen zanlı 3 Metin Kocadal’ın da tespit edilerek tutuklandığına vurgu yapan tahkikat memuru zanlı 2 ve 3 ün gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini belirterek aranmakta olan bakır kazanın da bulunduğunu belirtti.

Tahkikatın henüz tamamlanmadığına vurgu yapan tahkikat memuru 3 zanlı aleyhine üçer gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç zanlılar aleyhine 3 gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)