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Bakır kazan sirkat eden 2 zanlı teminata bağlandı

Paşaköy sakini Huriye Ertuğ’a ait ikametgâhın avlusuna girerek garaj içerisinde muhafaza edilen 300000 TL değerinde bir adet bakır kazan sirkat eden Paşaköy sakini Emrah telsiz ve Metin Kocadal ileride yapılacak davalarında hazır bulunmak maksadıyla teminata bağlandılar.

Bakır kazan sirkat eden 2 zanlı teminata bağlandı

Paşaköy sakini Huriye Ertuğ’a ait ikametgâhın avlusuna girerek garaj içerisinde muhafaza edilen 300000 TL değerinde bir adet bakır kazan sirkat eden Paşaköy sakini Emrah telsiz ve Metin Kocadal ileride yapılacak davalarında hazır bulunmak maksadıyla teminata bağlandılar.

02 Eylül 2019 Pazartesi 19:34
Bakır kazan sirkat eden 2 zanlı teminata bağlandı

“Sirkat ve mülke tecavüz “ suçlamasıyla 28.8.2019 tarihinde şikâyet üzerine tutuklanan zanlılar verdikleri gönüllü ifadelerinde suçlarını itiraf etmişler, çalmış oldukları kazan bulunarak emare alınmıştı.  

Tutuklandıkları günden bugüne değin tutuklu bulunan zanlılar bugün 02.09.2019 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar.

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Olayın tahkikatını sürdüren polis mensubu mahkemede verdiği yeminli şahadetinde tahkikatını tamamladığına kaydederek zanlıların ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek seyahat belgelerini polise teslimi, KKTC vatandaşı birer kefilin 75000’er TL şahsi kefalet imzalaması, zanlı 1 Emrah Telsiz’in haftada 2 gün, zanlı 2 Metin Kocadal’ın ise haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
BakırKazanEmrah TelsizMetin Kocadal
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