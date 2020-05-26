banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
371.296
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3110
EURO
7.4186
banner339
Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok
PİLLİ: POZİTİF VAKA YOK
Bakımını yaptığı yaşlı yakınının ölümüne sebep olan şahıs tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
TC-KKTC MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Girne'de klima hırsızlığı
GİRNE'DE KLİMA HIRSIZLIĞI

Bakımını yaptığı yaşlı yakınının ölümüne sebep olan şahıs tutuksuz yargılanacak

26 Mayıs 2020 Salı 17:37
Bakımını yaptığı yaşlı yakınının ölümüne sebep olan şahıs tutuksuz yargılanacak
banner337
banner345

24 -25 Mayıs 2020 saat 22.00-06.30 arasında Türkmenköy’ de ikametgâhının alt katında kalan ve bakımını yaptığı yakınına kendi ikametgâhından elektrik hattı çekip ucuna bağladığı ampulün mutfak bangosuna temas etmesi sonucu çıkan yangında yatak odasında uyumakta yakını Mustafa Köleş’ in (E-75) ölümüne sebep olan Nedim Kömürcüoğlu (E-54) polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 26.5.20 tarihinde tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölüme sebep olma suçuyla ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı. İddia makamı adına mahkemede şahadet veren Dörtyol karakolunda görevli PÇ Ali Bulut olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Zanlının Türkmenköy’ de bulunan ikametgâhının alt katında bulunan ve uzun süredir bakımını yaptığı işitme ve konuşma özürlü yakınına kendi ikametgâhından kablo çekmek suretiyle elektrik akımı sağladığını belirten PÇ Bulut, kablo ucuna bağlanan ampulün mutfak bankosuna temas etmesi sonucu yangın çıktığını söyledi. Ampulün bankoya değmesi sonucu o esnada yatak odasında uyumakta olan yakınının muhtemelen karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini belirten PÇ Bulut zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi.

Zanlının tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmadığına vurgu yapan PÇ Bulut, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

banner341
Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Cantaş, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 70000’ er TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Zanlının olanlar karşısında son derece üzgün olduğu görüldü.

Talihsizliğin böylesi

Zanlının Yaklaşık 3 yıldan beri yanına aldığı, tüm ihtiyacını ve bakımını üstlendiği yakınına itina ile baktığı, yanına koyduğu yatakla her gece yanında yattığı ancak bir talihsizlik sonucu olay gecesi migren rahatsızlığı nedeniyle eşinin yanında kalmak zorunda olması sonucu bu olayın vuku bulduğu öğrenildi. Mahkemeye getirilen zanlının bir talihsizlik sonucu yaşanan olayda itina ile baktığı yakınının ölümüne sebep olması ithamı karşısında son derece üzgün olduğu ve sürekli olarak iyiliğimin karşılığı böyle mi olmalıydı diye mırıldandığı gözlemlendi. (MHA)

Son Güncelleme: 26.05.2020 17:50
Anahtar Kelimeler:
Nedim KömürcüoğluMustafa Köleş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de klima hırsızlığı
Girne'de klima hırsızlığı
Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Muratağa köyü'nde yangın
Muratağa köyü'nde yangın
İzinsiz ateş yakma
İzinsiz ateş yakma
Sokağa çıkma yasağını ihlal
Sokağa çıkma yasağını ihlal
Lefkoşa'da kavga
Lefkoşa'da kavga
Ozanköy'de hırsızlık
Ozanköy'de hırsızlık
Kadriye Elsiz'in ölüm sebebi belli oldu
Kadriye Elsiz'in ölüm sebebi belli oldu
Sokağa çıkma yasağını ihlal
Sokağa çıkma yasağını ihlal
Sabaha karşı 2 ayrı yerde yangın çıktı!
Sabaha karşı 2 ayrı yerde yangın çıktı!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim