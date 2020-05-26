Bakımını yaptığı yaşlı yakınının ölümüne sebep olan şahıs tutuksuz yargılanacak

24 -25 Mayıs 2020 saat 22.00-06.30 arasında Türkmenköy’ de ikametgâhının alt katında kalan ve bakımını yaptığı yakınına kendi ikametgâhından elektrik hattı çekip ucuna bağladığı ampulün mutfak bangosuna temas etmesi sonucu çıkan yangında yatak odasında uyumakta yakını Mustafa Köleş’ in (E-75) ölümüne sebep olan Nedim Kömürcüoğlu (E-54) polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 26.5.20 tarihinde tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölüme sebep olma suçuyla ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı. İddia makamı adına mahkemede şahadet veren Dörtyol karakolunda görevli PÇ Ali Bulut olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Zanlının Türkmenköy’ de bulunan ikametgâhının alt katında bulunan ve uzun süredir bakımını yaptığı işitme ve konuşma özürlü yakınına kendi ikametgâhından kablo çekmek suretiyle elektrik akımı sağladığını belirten PÇ Bulut, kablo ucuna bağlanan ampulün mutfak bankosuna temas etmesi sonucu yangın çıktığını söyledi. Ampulün bankoya değmesi sonucu o esnada yatak odasında uyumakta olan yakınının muhtemelen karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini belirten PÇ Bulut zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi.

Zanlının tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmadığına vurgu yapan PÇ Bulut, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Cantaş, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 70000’ er TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Zanlının olanlar karşısında son derece üzgün olduğu görüldü.

Talihsizliğin böylesi

Zanlının Yaklaşık 3 yıldan beri yanına aldığı, tüm ihtiyacını ve bakımını üstlendiği yakınına itina ile baktığı, yanına koyduğu yatakla her gece yanında yattığı ancak bir talihsizlik sonucu olay gecesi migren rahatsızlığı nedeniyle eşinin yanında kalmak zorunda olması sonucu bu olayın vuku bulduğu öğrenildi. Mahkemeye getirilen zanlının bir talihsizlik sonucu yaşanan olayda itina ile baktığı yakınının ölümüne sebep olması ithamı karşısında son derece üzgün olduğu ve sürekli olarak iyiliğimin karşılığı böyle mi olmalıydı diye mırıldandığı gözlemlendi. (MHA)