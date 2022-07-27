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Bakıcılık işini yaptığı evden 350 bin TL ve ziynet eşyası sirkat etti

27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:42
Bakıcılık işini yaptığı evden 350 bin TL ve ziynet eşyası sirkat etti

TUTUKLANAN TÜRKMEN UYRUKLU KADINA 3 GÜN TUTUKLULUK ALINDI.

(  M H A   26-7-2022 ……………..)     Ocak 2020 ile 28.06.22 tarihleri arasında İnönü köyünde rahatsızlığı nedeniyle bakıcılığını yaptığı G.P isimli kadının eşine ait cüzdan içerisinden ve muhtelif yerlerde muhafaza edilen 350 bin T.L ile miktarı henüz belirlenmeyen çeşitli ziynet eşyasını sirkat ettiği iddiasıyla bakıcılık görevi yapan Türkmen uyruklu Dondygül Achilova şikâyet üzerine 25.07.22 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “sirkat” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten, Ocak 2020 ile 28.06.22 tarihleri arasında zanlının İnönü köyünde sakin H.P’ nun rahatsız olan G.P isimli eşine bakıcılık yaptığı dönem içerisinde cüzdanında ve evin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 350 bin T.L ve muhtelif ziynet eşyalarını sirkat ettiği yönünde yapılan şikayet doğrultusunda zanlının 19.07.22 tarihinde aleyhinde derdest emri temin edildiğini ve 25.07.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Tahkikatın yeni olduğunu belirten tanık, soruşturmasını devam ettirebilmek, alınması gereken ifadeleri temin etmek ve güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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