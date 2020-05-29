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Bakıcı tutuksuz yargılanacak
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Bakıcı tutuksuz yargılanacak

Çatalköy’de bakmakla yükümlü olduğu 16 aylık bebeğin havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine tutuklanan zanlı Gülsenem Setradova teminata bağlanmak üzere bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:05
Bakıcı tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Çatalköy’de bakmakla yükümlü olduğu 16 aylık bebeğin havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine tutuklanan zanlı Gülsenem Setradova teminata bağlanmak üzere bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ömer Faruk Şengil olayla ilgili bulguları aktardı. Şengil 27 Mayıs 2020 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Çatalköy'de zanlı Gülsenem Setradova’nın bakımından sorumlu olduğu halde, bakım görevini ihmal etmesi sonucu, ikametgâhın güney kısmında bulunan 1.50 metre derinlikteki yüzme havuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçiren Nehir Ada Niziplioğlu’nun hayatını tehlikeye atması sonucu tutuklandığını söyledi. Polis Nehir Ada Niziplioğlu’nun olay yerine gelen Girne, Yakın Doğu Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi ambulansı ile konu hastanenin yoğun bakım ünitesine daha sonra ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmış olup hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis çavuşu Şengil zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve müştekinin hayati tehlikesinin devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığının bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 70 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Gülsenem Setradovaçatalköy
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