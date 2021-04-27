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Baki Yılmaz Ağır ceza mahkemesi tarafından 4 yıl hapse mahkûm edildi

09.02.2020 tarihinde Gazimağusa’da arzusu hilafına boş bir arazi içerisinde müşteki F.S’yi yere yatırıp dudaklarından öpmek, bir eli ile ağzını kapatıp diğer eli ile giymekte olduğu pantolonun düğmesini, fermuarını açıp iç çamaşırı ile birlikte aşağı indirip elleri ile kalçalarını ve vücudunun muhtelif yerlerini okşamak suretiyle ırzına geçmeye teşebbüs eden ve çevre sakinlerinin uyarısı ile olay mahallinden ayrılan sanık Baki Yılmaz Ağır ceza mahkemesi tarafından 4 yıl hapse mahkûm edildi.

27 Nisan 2021 Salı 15:47
Baki Yılmaz Ağır ceza mahkemesi tarafından 4 yıl hapse mahkûm edildi
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Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hasan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi sanık Baki Yılmaz’ı aleyhine getirilen 5 davadan suçlu bularak 4 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Başkan Kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okunan kararda sanığa, Cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla müştekiyi isteği dışında alıkoyma, Cinsel saldırı, ciddi darp ve darp olmak üzere toplam 5 dava getirildiğini söyledi.

Sanığın aleyhine getirilen suçlamaları kabul ettiğini, iddia makamının mahkemeye 12 adet emare sunduğunu belirten Şenol, savunma avukatının sanık ile ilgili yaptığı hitaplara değindi.

Savunma avukatı, sanığın 32 yaşında olduğunu işlemiş olduğu suçun vahametini idrak ettiğini, pişman ve nadim olduğunu, mahkemeden özür dilediğini benzeri sabıkası olmadığını, eşinden ayrı yaşadığını, 10 yaşında bir oğlu olduğunu, kendisinin ortaokul mezunu olduğunu bir marangoz atölyesinde çalıştığını ve ustasının tanıştırmasıyla müşteki ile tanışıp evlenmek vaadi ile arkadaşlık kurduğunu, olay gecesi ciddi anlamda içkili olan sanığın alkol tesiri altında bu suçu işlediğini, aslında kafasında böyle bir suç işleme fikri olmadığını, öncesinde de müştekiyle görüştüklerini ve buluştukların, 12.02.2020 tarihinden bu güne değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevinde bulunduğunu söyleyerek sanığa mülayim davranılmasını talep ettiğini belirtti.

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İşlenen suçun ciddiyetine değinen Şenol, yasa koyucunun bu gibi suçlar için 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne 2,4 ve 5.ci davalar için de 1 ile 3 yıl arası hapis öngörüldüğüne dikkat çekti.

Cinsel suçların son zamanlarda yayılma hareketi gösterdiğini belirten Şenol, toplum içerisindeki kadınların istedikleri zaman ve vakitte dışarıya çıkamadıklarını ve bu gibi durumlarda kamu menfaatinin korunması maksadıyla emsal cezaların verilmesi gerekliliğine işaret ederek, sadece caydırıcı ceza verilmesi düşünülemez dedi.

Sanığın suçu işlemek kaydı ile değil de alkol aldıktan sonra bu eyleme kalkışmasını hafifletici neden olarak düşünülebilmektedir diyen Şenol, sanığın müştekinin ısrarına rağmen kendisini takip ettiğini, beline sarılıp yere yatırdığını, öptüğünü ve giysilerini çıkardığına değinen Şenol, bir eliyle ağzını kapatıp bağırmasını önlemek suretiyle suça teşebbüs ettiğini ve sonrasında çevredeki insanların müdahalesi ile oradan ayrılmasıyla ileri aşamanın gerçekleşmediğini söyledi.

Müştekinin ısrarla sanığı engelleme çalışmaları sonrasında sanığın oradan ayrılmış olması halinde bu suçun işlenmeyeceğine vurgu yapılan kararda, sanığın teşebbüse yeltenmesi suçunu ağırlaştırmaktadır ve aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirilmiştir diyen kıdemli yargıç Şenol, sanığı işlemiş olduğu suçlardan dolayı oy birliğiyle alınan kararı belirtti.

Buna göre sanık Baki Yılmaz’a işlemiş olduğu cinsel tecavüze teşebbüs suçundan 4 yıl, alıkoyma suçundan 4 yıl, Cinsel saldırı suçundan 2 yıl, ciddi darp suçundan 1 yıl ve darp suçundan 6 ay hapislik cezası verildiği ve cezaların birlikte çekileceği ayrıca belirtildi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
BAKİ YILMAZTECAVÜZE TEŞEBBÜS
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