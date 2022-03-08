Bahçeciler tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de olarak yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak, tahkikat memuru Öjen Açıkada’yı dinletmeye devam etti.

Tahkikat memuru Öjen Açıkada, tahkikat kapsamında alınan emareler, Enver Bahçeciler’in de dâhil daha önce yargılanıp, hapis cezası da alan sanıkların telefon dökümleriyle ilgili bilgiler aktardı. Açıkada, 9 Mart’ta Mahmut Şimşekatan’ın ifadesini aldığını belirtti. Açıkada, “13 Aralık 2021 tarihinde aranan şahıslar listesinde bulunan ve aleyhinde derdest emri bulunan Enver Bahçeciler Ercan Havalimanı’ndan giriş yapıp tutuklandı. İşlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ ettim. Yazılı dava tebliğine cevaben, ‘Kabul etmiyorum’ dedi. Enver Bahçeciler’in mahkemeye çıkarılmasını sağladım ve mahkeme 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına er verdi. Enver Bahçeciler’in cezaevine yerleştirilmesini sağladım” dedi.

Açıkada, davada olay yerine ait fotoğraf albümünü, King Autos’daki olay yerine ait krokileri, Kamera görüntülerine ait cdler, google maps görüntüleri, ekspertiz raporunu, sigorta poliçesi, fotoğraf albümleri, kiralık araç şirketinden alınan sözleşme, yangın raporunu, deney raporu, telefon dökümlerini, doktor raporlarını emare olarak sundu.

Enver Bahçeciler’in avukatı, istintaka hazırlanmak için davanın ertelenmesini talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşmasına devam edilmek üzere 16 Mart’a erteledi. Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.